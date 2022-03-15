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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Flaş iddia

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika | Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Flaş iddia

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Siyah-Beyazlılara teknik direktör önerisi geldi. Ahmet Çakar Beşiktaş'ın yeni sezonda takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesini isterken Fatih Terim örneğini verdi. ‘Fatih Terim Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan…' diyen eski hakem, Sinan Engin'in itirazı üzerine “O zaman Şenol Güneş gelecek” dedi.

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