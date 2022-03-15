⚽Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?
Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı devam ediyor. Turun ilk maçında 1-1 berabere kalan iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. İki dev kulübün karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ronaldo'lu Manchester United'ın ev sahipliğine yapılacak rövanş maçının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?
Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ikinci maçında Atletico Madrid, Manchester United takımına konuk olacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan takım belli olacak. Peki, Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
İspanya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
MANCHESTER UNITED CEPHESİ
Bruno Fernandes'in koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından kadroya geri dönmesiyle birlikte, Mancshester United'ın 2014'ten bu yana ikinci kez çeyrek finale çıkma hedefi arttı.
Fernandes, Premier Lig'de United'ın Tottenham'a karşı galibiyetini kaçırsa da takımıyla birlikte antrenmanlara başladı.
Geçmişte İngiliz kulüplerinden Liverpool ve Chelsea gibi takımlara karşı galibiyetleri bulunan Simeone, bu durumların bugünkü maçı etkilemeyeceğini şu sözlerle söyledi:
"Her maç farklıdır. Geçmişte Premier Lig kulüplerine karşı kendi statlarında oynadığımız ve kazandığımız doğrudur, ancak rakibin taraftarları önündeki gücünü ve önemini ve stadyumlarındaki atmosferi biliyoruz"
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