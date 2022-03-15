⚽Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?

Geçmişte İngiliz kulüplerinden Liverpool ve Chelsea gibi takımlara karşı galibiyetleri bulunan Simeone, bu durumların bugünkü maçı etkilemeyeceğini şu sözlerle söyledi:

"Her maç farklıdır. Geçmişte Premier Lig kulüplerine karşı kendi statlarında oynadığımız ve kazandığımız doğrudur, ancak rakibin taraftarları önündeki gücünü ve önemini ve stadyumlarındaki atmosferi biliyoruz"