Domenec Torrent Halil Dervişoğlu’nu affetmedi! Hatasının bedelini ödüyor

Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu, Konyaspor ve Barcelona karşılaşmalarını ise yedek kulübesinden takip etti.

Torrent'in Halil'le ilgili bu sert tavrının perde arkasında Göztepe maçındaki yaşananlar var. Genç futbolcu forma giydiği son maç olan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve çok kötü bir performans sergilemişti.