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Real Madrid şampiyonluğa koşuyor! Real Mallorca 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Real Madrid şampiyonluğa koşuyor! Real Mallorca 0-3 Real Madrid MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 28.hafta karşılaşmasında Real Mallorca'ya konuk olan Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Eflatun beyazlılarda 22 golle lig gol krallığını elinde bulunduran Benzema kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor.

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