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Messi'den Barcelona'ya geri dönüş sinyali

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Messi’den Barcelona’ya geri dönüş sinyali

Sezon başında Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de istediğini alamadı. Arjantinli yıldızın babası, Barcelona'ya geri dönüş için temaslara başladı.

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