Galatasaray Teknik Direktörü Torrent’ten derbi zaferi yorumu

"BİZ BERKAN'I İLERİDE OYNATMADIK AMA ÇOK ENERJİSİ OLDUĞU İÇİN İLERİYE ÇIKABİLİYOR"

Berkan Kutlu ve Cicaldau'nun performansını değerlendiren Domenec Torrent, "Biz Berkan'ı ileride oynatmadık aslında ama çok enerjisi olduğu için ileriye çıkabiliyor topa sahip olduğumuzda. 4-3-3 oynadık sürekli. Berkan kalitesi nedeniyle ceza sahasından ceza sahasına oynayan bir oyuncu. Cicaldau ile ilgili de şöyle bir şey oldu, iki defa oyuncuya çok sert girdi rakip. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Bize çok yardımcı oldu, şu anda da yardımcı oluyor, gelecekte de çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMADAN HİÇBİR ŞEY GELİŞTİRİLEMEZ"

2-0 kaybettikleri Konyaspor maçının analizini yapan deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Konyaspor maçında Pulgar iki stoperin arasına çok girdi ve 3'lü gibi oynadık. Biz orada ikinci yarıda biraz daha iyi oynadık Pulgar ile. Bu Pulgar ile alakalı değil, o pozisyonla alakalı. 5-6 kişiyle hücuma çıktığımız zaman, eğer top kaybı yaşarsak Konyaspor arkamızdaki boşluğu buluyordu ve hücuma çıkıyordu. Çalışmadan hiçbir şey geliştirilemez tabii ki de. Oyuncuların buna mental olarak odaklandığını görüyorum. Barcelona'ya karşı oynadığımız oyundan memnun olmamız gerekiyor, Bizimle oynadıktan sonra Osasuna'yı 4-0 yendiler. Biz Barcelona deplasmanına Bayern'le gittik, 3-0 kaybettik. City ile gittik, yine kaybetmiştik. Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri olan bir takıma karşı böyle oynadığınız zaman, bir zorlukla karşılaştığınızda diğer takımlara da bunu yapabiliriz hissiyatı oluşuyor tabii ki."

"OYUNCULARIMA, 'BARCELONA MAÇINA HAZIRLANMANIN EN İYİ YOLU, BİR ÖNCEKİ MAÇI KAZANMAK' DEDİM"

Beşiktaş maçına oyuncuların kendiliğinden motive olduğunu dile getiren Torrent, "Dün biz ertelenmeyeceğini düşünüyorduk çünkü hava durulmuştu. Ben oyuncularıma şunu söyledim: 'Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmak.' Barcelona maçını düşünürsen bugünkü maçı kazanamazsın. Bu oyuncular bu işi çıkarmaya hazır" dedi.

"KEREM POTANSİYEL OLARAK BİR GÜN AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYABİLİR"

Torrent son olarak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi: "Kerem adım adım kendini geliştiren bir oyuncu. Düzgün vücut pozisyonu alma, açıkta oynama gibi şeylerde biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz, onunla da özellikle ilgileniyoruz, nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda onun nereye kadar gideceğiyle ilgili konuşmak için erken ama potansiyel olarak Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Biz antrenör olarak oyuncuların sadece topa sahip olduğunda ne yaptığına bakmıyoruz. Topa sahip olmadığında da ne yaptığına bakıyoruz. Antrenmanlarda neler yapıyor, ne kadar dikkat veriyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasında büyük işlere imza atmak konusunda ne kadar istekli olduğu önemli."