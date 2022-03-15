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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru! İşte merakla beklenen yarışın ayrıntıları

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na doğru! İşte merakla beklenen yarışın ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

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