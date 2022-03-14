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Süper Lig maçlarını hangi kanal yayınlayacak? Yayın ihalesinde flaş gelişme

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Süper Lig maçlarını hangi kanal yayınlayacak? Yayın ihalesinde flaş gelişme

Türkiye'de futbolseverlerin gözü kulağı yayın ihalesinden gelecek kararda. En yüksek teklifi veren iki grup için verilen süre doluyor. Henüz netlik kazanmayan yayın hakları yeniden yayıncı kuruluşa dönebilir.

Kördüğüme dönen yayın ihalesi sürecinde TFF'nin işi iyice zorlaşıyor. Digitürk'ün 2 milyar 105 milyon TL'lik teklifini geri çeviren, diğer 7 paketi satışa sunan Federasyon, yayıncı kuruluş imza atmayınca diğer yüksek teklif veren Saran Group ve TRT'ye hak doğduğunu açıklamıştı.

Bu iki firmanın imza süresi bugün doluyor. İki kurumdan da geçen hafta boyunca herhangi bir adım atılmaması ihale sürecinin iyice kördüğüme dönmesine neden olmuştu.

Saran Group'un bugün de imza atmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda TFF ya Digitürk'le anlaşmak adına yeniden masaya oturacak ya da ihale süreci başa saracak, yani bir kez daha organize edilecek.

Edinilen bilgiye göre; TFF'nin restini görmeyen yayıncı kuruluş ilk teklifini de düşürme kararı aldı.

Daha düşük bir rakamla ikinci görüşmelere başlamayı planlayan yayıncı kuruluşun mevcut durumda istediği şartlarda TFF ile anlaşmasına yüksek ihtimal olarak bakılıyor. Çünkü TFF ve Kulüpler Birliği'nin elinde daha iyi bir seçenek kalmadı.

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