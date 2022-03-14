Süper Lig maçlarını hangi kanal yayınlayacak? Yayın ihalesinde flaş gelişme

Saran Group'un bugün de imza atmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda TFF ya Digitürk'le anlaşmak adına yeniden masaya oturacak ya da ihale süreci başa saracak, yani bir kez daha organize edilecek.

Edinilen bilgiye göre; TFF'nin restini görmeyen yayıncı kuruluş ilk teklifini de düşürme kararı aldı.