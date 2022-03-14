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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi! Ahıska Türkü Elvira, güreşte Avrupa'nın zirvesinde

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Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi! Ahıska Türkü Elvira, güreşte Avrupa’nın zirvesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerinden Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi.

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