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Burak Elmas'tan dudak uçuklatan derbi primi

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Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Burak Elmas’tan dudak uçuklatan derbi primi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, çeyrek final bileti alınması halinde Sarı Kırmızılı ekip futbolcularına 12 milyon TL prim sözü verdi.

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