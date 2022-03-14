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Galatasaray Barcelona maçı biletleri kısa sürede tükendi

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Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Galatasaray Barcelona maçı biletleri kısa sürede tükendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 biten maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da biletler dakikalar içinde tükendi. Yaklaşık 50 bin taraftar, Sarı-Kırmızılı ekibi Barcelona karşısında destekleyecek.

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