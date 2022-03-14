Canlı I Galatasaray - Beşiktaş (CANLI SKOR) Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Ezeli derbide dev randevu

ERTELEME GERGİNLİĞİ DAMGA VURDU

Ezeli derbi, son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir.



Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, siyah beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler'' ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.