Canlı I Galatasaray - Beşiktaş (CANLI SKOR) Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Ezeli derbide dev randevu
Süper Lig'de kötü gidişatını Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet ile sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalmasının ardından İstanbul'daki evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı derbide konuk edecek. Sarı kırmızılılar kritik Barcelona maçı öncesi moral depolamak ve derbiyi kazanmak isterken, Kara Kartal ise alacağı galibiyet ile lig ikinciliği ve Avrupa için iddiasını sürdürmek istiyor. İşte derbinin ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Pena, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mohamed
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven
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LİG MAÇLARINDA ASLAN ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.
GALATASARAY EVİNDE KARTAL'A 2 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.
SON 10 MAÇA BEŞİKTAŞ DAMGASI
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1
02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3
29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0
02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1
05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0
27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2
08.05.2021 Türk Telekom Lig 3-1
25.10.2021 Vodafone Park Lig 1-2
EN FARKLI SKOR 9-2
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.
Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.
DAMGA VURAN EFSANELER
İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.
ERTELEME GERGİNLİĞİ DAMGA VURDU
Ezeli derbi, son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir.
Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, siyah beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler'' ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.
KARTAL'DA 6 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor.
Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak A. Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.
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