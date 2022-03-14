14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...

Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
ABONE OL
Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...

Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile berabere kalarak kendi evinde oynayacağı rövanş maçı için avantaj kazandı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanında Galatasaray'ın evinde oynanacak maç için nefesler tutuldu. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...

Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar, Barcelona maçına tam gaz hazırlanmaya devam ediyor. Deplasmandaki maçta 0 – 0 skorla karşılaşmayı berabere bitiren Galatasaray, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden takip edilecek. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. ayak maçında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 14 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü saat 11.00'de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI

Passo.com.tr adresinden satışa çıkan Galatasaray Barcelona maçı bilet fiyatları şöyle yayımlandı:

1. Kategori - ₺1.500,00

2. Kategori - ₺1.250,00

3. Kategori - ₺1.000,00

4. Kategori - ₺1.000,00

5. Kategori - ₺800,00

6. Kategori - ₺600,00

7. Kategori - ₺500,00

8. Kategori - ₺400,00

9. Kategori - ₺300,00

10. Kategori - ₺200,00

11. Kategori - ₺175,00

Maçın bugün açılan biletleri tükendi. Heyecanlı karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA