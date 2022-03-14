Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılar, Barcelona maçına tam gaz hazırlanmaya devam ediyor. Deplasmandaki maçta 0 – 0 skorla karşılaşmayı berabere bitiren Galatasaray, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden takip edilecek. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...