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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Hedefimiz her zaman kazanmak

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Hedefimiz her zaman kazanmak

Spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent "Her zaman en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu maçın camia için önemli olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

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