14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Barcelona Teknik Direktörü Xavi: Türkiye'de kazanmak zorundayız kazanacağız

Barcelona Teknik Direktörü Xavi: Türkiye'de kazanmak zorundayız kazanacağız

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
ABONE OL
Barcelona Teknik Direktörü Xavi: Türkiye’de kazanmak zorundayız kazanacağız

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Xavi "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA