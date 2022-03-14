Barcelona: 4 - Osasuna: 0 MAÇ SONUCU | Barcelona'dan Galatasaray'a gözdağı
Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, ligde sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında oynanan karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ferran Torres (Dk. 14- penaltıdan, Dk. 21), Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 27) ve Riqui Puig (Dk. 75) attı.
La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.
Barcelona'da 2008 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 397, Şampiyonlar Ligi'nde 122, Kral Kupası'nda 65, İspanya Süper Kupası'nda 16, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 3 ve Avrupa Süper Kupası'nda 2 maç oynadı.
Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...
- Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
- Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
- 👩⚕️14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI 2022: Tıp Bayramı resimli, uzun, kısa ve anlamlı kutlama mesajları! Yeni farklı sözler...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...
- 📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...
- 🏵 14 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Diyarbakır, Gaziantep, Malatya...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...
- 🚬 BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?