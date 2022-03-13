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Beşiktaş'a derbi öncesi iki güzel haber! Josef de Souza ve Atiba Galatasaray maçının kadrosuna alındı

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Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Beşiktaş’a derbi öncesi iki güzel haber! Josef de Souza ve Atiba Galatasaray maçının kadrosuna alındı

Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Yapılan açıklamalar sonucu derbi öncesi atmosfer gerilirken, Beşiktaş'a iki müjdeli haber geldi. Kara Kartal'da sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba, Galatasaray derbisinin kadrosuna alındı.

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