Fernando Muslera ile yollar ayrılabilir! Galatasaray'da sezon sonu için flaş iddia
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi ve efsanesi Fernando Muslera hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'un Alman basınından derlediği habere göre; Galatasaray, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.
Haberde sarı-kırmızılıların Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamasının ardından Fernando Muslera'nın forma şansı bulmasının zor olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle sezon sonunda genç ve yerli bir kaleciye yönelebileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların adı sezon başında ve ara transfer döneminde Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile anılıyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...
- 🚬 BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Kocaeli'de okullar kar tatili olacak mı? Kocaeli Valiliği son dakika...
- 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi
- 📢 SON DAKİKA! Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması
- 🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Parliament, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue kaç TL oldu? Samsun, Maltepe, LM, HD Blue, Tekel 2000 sigara güncel fiyatı MART 2022! | Güncel sigara fiyatları
- Sigaraya zam mı geldi? BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...
- 📢JTI sigara fiyatları güncel liste: Winston, Camel, Monte Carlo, LD fiyatı ne kadar? 13 Mart JTI zam geldi mi?
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?
- Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?
- GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?