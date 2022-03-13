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Fernando Muslera ile yollar ayrılabilir! Galatasaray'da sezon sonu için flaş iddia

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Fernando Muslera ile yollar ayrılabilir! Galatasaray’da sezon sonu için flaş iddia

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi ve efsanesi Fernando Muslera hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un Alman basınından derlediği habere göre; Galatasaray, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.

Haberde sarı-kırmızılıların Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamasının ardından Fernando Muslera'nın forma şansı bulmasının zor olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle sezon sonunda genç ve yerli bir kaleciye yönelebileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların adı sezon başında ve ara transfer döneminde Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile anılıyordu.

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