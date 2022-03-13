Fernando Muslera ile yollar ayrılabilir! Galatasaray’da sezon sonu için flaş iddia

Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.