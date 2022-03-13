13 Mart 2022, Pazar
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Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Chelsea, Premier Lig’de peş peşe 5. maçını kazandı

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

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