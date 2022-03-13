Sosyal medya onu konuşuyor: Altay Bayındır'dan muhteşem asist
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır yaptığı asistle sosyal medyayı salladı. Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Mücadelede ilk golü Fenerbahçe Rossi'nin ayağından buldu. Altay Bayındır golün asistini yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilke imza attı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.
ALTAY BAYINDIR ASİST YAPTI
Mücadelede ilk golü Fenerbahçe Rossi'nin ayağından buldu.
Altay Bayındır golün asistini yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilke imza attı.
SÜPER LİG'DE BU SEZON İLK
Genç kaleci bu sezon Süper Lig'de de asist yapan ilk kaleci oldu.
GOL NASIL OLDU?
Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır
Altay Bayındır'ın kaleden gönderdiği uzun topta, savunmanın arkasına sarkan Rossi aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
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