Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray itirafı
Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona hayal kırıklığı yaşıyor. Katalan ekibinde teknik direktör Xavi Hernandez, Osasuna maçı öncei yaptığı açıklamada Galatasaray'ın savunmasına dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj yakalamıştı. Sarı-kırrmızılılarda özellikle İspanyol eldiven Inaki Pena ile Marcao'nun harika performansı dikkatlerden kaçmadı.
PENA'NIN PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI!
Maç boyunca 3 kritik kurtarış yapan 23 yaşındaki kaleci, İspanyol medyasında manşetleri süslerken performansıyla büyük alkış topladı.
Galatasaray, devre arasında Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
MARCAO SAVUNMADA DİKKAT ÇEKTİ!
Karşılaşmanın bir diğer kahramanı ise Brezilyalı savunmacı Marcao oldu. 25 yaşındaki stoper, Barcelona akınlarını bertaraf ederken İspanyollar'ın da dikkatini çekti.
Marcao, Barcelona karşısında girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak takımın gol yememesinde önemli rol oynadı.
Ligde oynayacakları Osauna maçı öncesi Galatasaray savunmasını öven Barcelona Teknik Direktörü, hücum oyuncularına uyarılarda bulundu.
Galatasaray maçının ardından İspanya La Liga'da Osasuna ile karşılaşacak Katalan devinde teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu.
Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam, basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.
"Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir.
"KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİ"
Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."
"AUBAMEYANG İÇİN YORGUNLUĞU DÜŞÜNDÜM"
Xavi, Aubameyang'ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken "Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?
- Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?
- GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
- MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?
- MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM son duyurular!
- Gözler AÖL'de! 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
- Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM 96. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul 12-13 Mart hava durumu: İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu!
- Pazartesi günü okul var mı? 14 Mart Pazartesi okullarda kar tatili olacak mı? İstanbul'da kar tatili yapılacak mı?
- Ramazan başlangıcı: 2022 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Diyanet dini günler takvimi!
- YÖKDİL ertelendi mi, iptal mi? 13 Mart Pazar günü YÖKDİL sınavı yapılacak mı? ÖSYM son açıklamalar
- 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler