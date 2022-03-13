Barcelona Teknik Direktörü Xavi’den Galatasaray itirafı

Galatasaray maçının ardından İspanya La Liga'da Osasuna ile karşılaşacak Katalan devinde teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu.

Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam, basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.

"Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir.

"KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİ"

Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."

"AUBAMEYANG İÇİN YORGUNLUĞU DÜŞÜNDÜM"

Xavi, Aubameyang'ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken "Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm.