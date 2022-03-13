Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a övgü: Futbol ve motivasyon olarak karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona'da teknik direktör Xavi, ligde oynanacak Osasuna maçı öncesi kritik eşleşmeyi değerlendirdi. Xavi Galatasaray hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle noktalanırken, sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
Xavi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Farklı çözümlerimiz var ama oyunda bunları iyi yorumlamanız gerekiyor. Son günlerde eğitim aldık, videolar çektik ve sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz."
"GALATASARAY KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİNDEYDİ"
"Galatasaray'a karşı daha iyi hücum etmemiz gerekiyordu. Öz eleştiri yapmalıyız. İkinci yarıda daha iyiydik ancak Galatasaray futbol ve motivasyon olarak karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."
"ŞU AN GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUM"
"Şu an perşembe günkü Galatasaray maçını düşünmüyorum. Her şeyi çok iyi yapan Osasuna'yı analiz ederek bu maça odaklanıyorum."
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