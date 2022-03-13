Barcelona Teknik Direktörü Xavi’den Galatasaray’a övgü: Futbol ve motivasyon olarak karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi

"GALATASARAY KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİNDEYDİ"

"Galatasaray'a karşı daha iyi hücum etmemiz gerekiyordu. Öz eleştiri yapmalıyız. İkinci yarıda daha iyiydik ancak Galatasaray futbol ve motivasyon olarak karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."

"ŞU AN GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Şu an perşembe günkü Galatasaray maçını düşünmüyorum. Her şeyi çok iyi yapan Osasuna'yı analiz ederek bu maça odaklanıyorum."