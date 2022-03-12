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Trabzonspor - Göztepe CANLI SKOR

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Trabzonspor - Göztepe CANLI SKOR

Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fırtına'da tek hedef galibiyet. Göztepe de puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Trabzonspor - Göztepe maçı canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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