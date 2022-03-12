Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 MAÇ SONUCU | Altay’dan kritik 3 puan

21'inci dakikada Altay bu kez tehlikeli geldi. Kappel'in sağ kanattan ortaladığı topa Pinares gelişine sert vurdu. Şilili oyuncunun şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

38'inci dakikada Altay'da sağ kanattan ceza alanına giren Cebrail ortasını yaparken, Hafes tarafından yere düşürüldü. Hakem Erkan Özdamar VAR tavsiyesi sonucu pozisyonu izleme kararı aldı.

41'inci dakikada Hakem Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.

42'nci dakikada Paxao'nun kullandığı penaltıyı kaleci Ertaç çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonucu Erkan Özdamar, Yeni Malatyasporlu futbolcuların atıştan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve penaltıyı tekrarlattı.