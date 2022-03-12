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Anadolu Efes, Monaco'ya 102-80 mağlup oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Anadolu Efes, Monaco’ya 102-80 mağlup oldu

Son dakika spor haberleri... Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya 102-80 yenildi.

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