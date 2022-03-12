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CANLI | Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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CANLI | Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kasımpaşa ile Rizespor Süper Lig 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarper Barış Saka tarafından yönetilen Kasımpaşa-Rizespor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Rizespor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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