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GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

GS BJK maçı erteledi mi? Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Barcelona deplasmanından berabere dönen Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etti. Beşiktaş yönetimi ise maçın oynanmasını istiyor. Peki, GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Galatasaray-Beşiktaş maçı oynancak mı? Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev derbiye sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup devam eden Galatasaray, Barcelona deplasmanından berabere ayrıldı. Yurda avantajlı dönüş yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etmişti. Peki, GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş cephesi açıklaması:
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 'erteleme' talebine yönelik yaptığı açıklamada, derbinin oynanacağını söyledi. Çebi,"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesi açıklaması:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş maçının ertelenmesiyle ilgili talebe yönelik tartışma hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz. Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız.

Erteleme başvurusunun asıl sebebi; çok sayıda lig maçının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışının getirdiği bu koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Kaldı ki asıl sorun takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur.

Perşembe gecesi Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul'a dönememiş olması, gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Başvurumuz kabul edilmezse çıkar aslanlar gibi oynarız. Kızmayız, kin gütmeyiz."

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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