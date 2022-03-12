GS BJK maçı oynanacak mı, ertelendi mi? 2022 Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray cephesi açıklaması:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş maçının ertelenmesiyle ilgili talebe yönelik tartışma hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz. Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız.