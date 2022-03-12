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Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber! Tahkim Kurulu cezaları onadı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Fenerbahçe ve Trabzonspor’a kötü haber! Tahkim Kurulu cezaları onadı

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maçlık men cezalarını onadı.

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