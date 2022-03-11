Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'ten Barcelona maçı yorumu
Zorlu İspanya deplasmanında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak İstanbul'daki maç için avantaj yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent maç sonu açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı.
Rövanş öncesi avantajı yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Konya maçında iyi oynamadık ancak bu konuda çok geliştirdik kendimizi. Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl bilmiyorum ama iyi olmadığını duydum. Yarın Barcelona'da antrenman yapmayı düşündük. Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.
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