Galatasaray Teknik Direktörü Torrent’ten Barcelona maçı yorumu

Konya maçında iyi oynamadık ancak bu konuda çok geliştirdik kendimizi. Şu an İstanbul'da hava durumu nasıl bilmiyorum ama iyi olmadığını duydum. Yarın Barcelona'da antrenman yapmayı düşündük. Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil.

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