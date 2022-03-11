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Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?

Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile oynadığı ilk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaraylı taraftarlar rövanş karşılaşmasının biletleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?

Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.

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