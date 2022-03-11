Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?