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Galatasaray Barcelona'nın serisini bitirdi! Tam 18 maç sonra gol bulamadılar

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Galatasaray Barcelona’nın serisini bitirdi! Tam 18 maç sonra gol bulamadılar

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak İstanbul'da oynanacak rövanş için büyük avantaj elde etti. Kalesini gole kapatan Aslan, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı.

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