Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olan Galatasaray, evine avantajlı bir skorla dönmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligdeki kötü gidişata son veremeyen Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çaldığı 90 dakikadan 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İşte, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY - BARCELONA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri
Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş öncesi umutlu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Aslan, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda konuk edeceği dev rakibini skor farketmeksizin mağlup etmesi halinde çeyrek final biletini cebine koyacak. Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek. 15'er dakika oynanacak iki uzatma devresinde eşitlik bozulmaması halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Barcelona galibiyetinde ise temsilcimizin Avrupa Ligi macerası sona erecek.
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