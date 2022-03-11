Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligdeki kötü gidişata son veremeyen Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çaldığı 90 dakikadan 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İşte, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?