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Dünya devleri Min-Jae Kim'in peşinde! Juventus Chelsea Arsenal Tottenham...

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Dünya devleri Min-Jae Kim’in peşinde! Juventus Chelsea Arsenal Tottenham...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı ve 1-1 sonuçlanan maçta çok sayıda İngiliz takımının Min-Jae Kim'i izlediği belirtildi. Portekiz basınında yer alan haberde Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve Porto’nun gözlemcilerinin maçta Kim'i takip ettiği ifade edildi.

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