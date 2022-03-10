Beşiktaş’a kötü haber! İşte Miralem Pjanic’in yeni adresi

Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi. Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi. İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. 31 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.