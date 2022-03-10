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Beşiktaş'a kötü haber! İşte Miralem Pjanic'in yeni adresi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Beşiktaş’a kötü haber! İşte Miralem Pjanic’in yeni adresi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü oyuncu Miralem Pjanic ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı kulübe transferiyle büyün yankı uyandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Boşnak yıldızın takasta kullanılacağı öğrenildi. İşte Miralem Pjanic'in yeni adresi...

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor. Barcelona'ya geri dönecek olan yıldız futbolcunun geleceği de merak konusu.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan ve Fotomaç'tan Kemal Tamtürk'ün derlediği habere göre; Barcelona, sezon sonunda dönecek olan Pjanic'i takasta kullanacak. İspanyol devi Pjanic'i Napoli'ye gönderip, İtalyan ekibinden stoper Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi. Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelona'lı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanların teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi. Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi. İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. 31 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.

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