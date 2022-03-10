10 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: PFDK'dan Mert Hakan Yandaş ve Tymoteusz Puchacz'a ceza

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: PFDK’dan Mert Hakan Yandaş ve Tymoteusz Puchacz’a ceza

SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

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