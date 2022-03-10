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Barcelona - Galatasaray canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Barcelona - Galatasaray canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Barcelona - Galatasaray canlı maç izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Ligdeki kötü gidişatının aksine Avrupa'da son derece başarılı bir ilerleme kat eden Galatasaray, Barcelona karşısında bir sürprizi kovalayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...

GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu yıl grup aşamasını namağlup tamamlayan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin mücadelesini izlemek isteyenler canlı yayın hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Barcelona - Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar...

BARCELONA GALATASARAY CANLI İZLE!

Barcelona deplasmanında bu akşam bir sürprize imza atmak isteyen Galatasaray, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 10.02.2022

Saat: 23:00

Stadyum: Camp Nou

Hakem: Benoit Bastien

Yayın Kanalı: Exxen

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile yer aldığı E Grubu'nda 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. İspanyol ekibi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile birlikte olduğu E Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 7 puanla üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Barça, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda da Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorla geçerek son 16 turuna kaldı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Barcelona Galatasaray maçı EXXEN üzerinden ücretli bir şekilde canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı seyretmek isteyenler https://www.exxen.com/tr üzerinden izleyebilir.

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