Barcelona - Galatasaray canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile yer aldığı E Grubu'nda 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. İspanyol ekibi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile birlikte olduğu E Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 7 puanla üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.