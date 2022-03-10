10 Mart 2022, Perşembe
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Basketbolda tüm maçlar ertelendi! TBF'den flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Basketbolda tüm maçlar ertelendi! TBF’den flaş açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.

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