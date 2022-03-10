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Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray için tarihi gün geldi. Barcelona'nın karşısına çıkacak sarı kırmızılılar bir süredir yoğun bir hazırlık içinde. UEFA Avrupa Ligi Barcelona – Galatasaray maçı için futbolseverler hazırlıklara başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. Deplasmanda gerçekleşecek maç bugün oynanacak. Rövanş öncesi skor elde etmek isteyen sarı kırmızılılar teknik direktörleri Domenec Torrent'in önderliğinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Barcelona Galatasaray maçı exxen platformu üzerinden ve azerbaycan kanalı cbc sport'tan canlı olarak izlenecek.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk karşılaşması deplasmanda 10 Mart 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Camp Bou'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın evinde oynanacak rövanş karşılaşması ise 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.

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