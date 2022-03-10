EXXEN CANLI İZLE! Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Barça maçı canlı yayın izleme
Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu. Barcelona Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Dev karşılaşmayı naklen seyretmek isteyenler bu noktada Exxen Tv spor paketine üye olarak müsabakayı izleyebilecek. Canlı yayın izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Barça maçı canlı yayın izleme
Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Barça maçı canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen binlerce kişi maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte EXXEN canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Futbolseverler, bir süredir bu yayın platformuna büyük ilgi gösteriyor. İşte, Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Barça maçı canlı yayın izleme
BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 10.02.2022
Saat: 23:00
Stadyum: Camp Nou
Hakem: Benoit Bastien
Yayın Kanalı: Exxen
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
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- EXXEN CANLI İZLE! Barcelona Galatasaray Exxen canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Barça maçı canlı yayın izleme
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