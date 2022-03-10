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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kaldı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 88-65 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

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