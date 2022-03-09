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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz gelişmesi! Sahalara ne zaman dönecek?

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Trabzonspor’da Dorukhan Toköz gelişmesi! Sahalara ne zaman dönecek?

Hamsik gibi orta sahının bir diğer önemli ismi Dorukhan Toköz’ün de sakatlığı bulunuyordu. Kalça bölgesinde kanama olan Milli oyuncunun tedavisi normalde 2-3 hafta sürüyor.

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