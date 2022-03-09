Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda?
Real Madrid PSG maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ikinci ayağında Real Madrid, Fransa devi PSG'yi konuk edecek. Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Real Madrid'e karşı oynamasını beklerken, İspanyol devi Toni Kroos'un belirleyici maça çıkmak için zamanında toparlanıp toparlanamayacağını bekliyor. Peki, Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda?
Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlanıyor. Turun ikinci ayağında Real Madrid evinde PSG'yi konuk edecek. Fransa'da oynanan ilk maçı PSG 1-0 kazanmıştı. Avantajlı konumda bulunan PSG, bu turu geçerek hiç kazanamadığı kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
REAL MADRİD-PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, 9 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Fransız ekibi, 15 Şubat'ta oynanan ilk maçı Kylian Mbappe'nin golü ile 1-0 kazandı.
GÖZLER MESSİ'DE
Her geçen yıl kadrosunu David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar ve Kylian Mbappe gibi süper yıldızların eklenmesiyle daha da güçlendiren PSG, her yıl o kadar çok istediği Şampiyonlar Ligi kupasını bir türlü kaldıramadı. 2020'de final oynamasına rağmen turnuvadan ikinci ayrılan PSG, şimdi de dünya yıldızı Messi ile hedefine ulaşmak istiyor.
Messi, geçen yaz PSG ile 20 maçta sadece yedi gol atarak iki yıllık bir anlaşma imzaladığından beri yeni kulübüne yavaş yavaş adapte oldu.
PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, 34 yaşındaki Arjantinli'nin yeni çevresinde doğru dengeyi bulması için zamana ihtiyacı olduğunu tekrarlayıp duruyor, ancak tüm gözler Messi'nin, İspanya'da Barcelona ile geçirdiği uzun süre boyunca filelerini havalandırdığı Real Madrid'e karşı olacak. Messi, Real Madrid'e karşı çıktığı 45 maçta 26 gol 14 asist kaydetti.
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- Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda?
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