Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’en Barcelona maçı açıklaması

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"



Ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre kadroda değişiklikler yapacağını belirten Torrent, "Bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Fiziki problemler olabiliyor bazen. Biz buna bağlıyız. Kaliteli bir takım ile oynayacağız. Eğer kötü bir şeyler olursa tabii ki müdahale edeceğiz. Aynı şekilde gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. 7 günde 3 maç bizim için ağır oldu. Nitekim takımın iyi yolda olması bizi mutlu ediyor. Konyaspor maçında küçük bir problemimiz oldu. Fikstür olarak zor bir durumdayız ama bu durumu aşacağız. Zaman lazım. Ben şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Konyaspor maçındaki performansımızın üzerine koymak istiyoruz kazanmak için" şeklinde konuştu.

