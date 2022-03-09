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Galatasaray'dan hakem açıklaması: Alınan kararın takipçisi olacağız

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Galatasaray’dan hakem açıklaması: Alınan kararın takipçisi olacağız

Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili verdiği kararla ilgili değerlendirme yapıldı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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