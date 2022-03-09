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Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber: Antremanda kendisini denedi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Trabzonspor’a Marek Hamsik’ten iyi haber: Antremanda kendisini denedi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'a bir süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik'ten iyi haber geldi. Hamsik bugün yapılan antremanda sahada kendini denedi.

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