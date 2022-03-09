09 Mart 2022, Çarşamba
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FIFA son kararını verdi! İskoçya Ukrayna maçı oynanacak mı?

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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FIFA son kararını verdi! İskoçya Ukrayna maçı oynanacak mı?

FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun 24 Mart'ta İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası play-off eleme karşılaşmasının erteleme talebini kabul etti. Alınan karara göre 24 Mart'ta oynanması gereken karşılaşma haziran ayına ertelendi.

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