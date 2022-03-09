09 Mart 2022, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Canlı I Real Madrid - PSG (CANLI SKOR) Real Madrid - PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?

Canlı I Real Madrid - PSG (CANLI SKOR) Real Madrid - PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Canlı I Real Madrid - PSG CANLI SKOR Real Madrid - PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanda 1-0 mağlup olduğu PSG'yi evinde ağırlayacak. İlk maçı Mbappe'nin golüyle kazanan PSG avantajını koruyarak bir üst tura çıkmayı hedeflerken, Real Madrid tarafı da çeyrek finali hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile PSG karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Camavinga, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Verratti; Messi, Mbappe, Neymar

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REAL MADRID - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FRANSIZLAR AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR

Parc des Princes'te oynanan ilk maçı PSG, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne sahip olan Mauricio Pochettino'lu Fransız ekibi, avantajını kullanıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Benzema, Modric, Vinicius'lu Carlo Ancelotti yönetimindeki Real ise çeyrek finalden başka bir şey düşünmüyor.

MBAPPE KADROYA DAHİL EDİLDİ

Real'de Casemiro ve Mendy cezalı. Konuk ekipte son idmanda sakatlanan Kylian Mbappe, kafileye dahil edildi. Fransızlar'da Ramos ve Kurzawa sakat. Gecenin diğer maçında Manchester City, 5-0 yendiği Sporting'i ağırlayacak.

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