Canlı I Real Madrid - PSG (CANLI SKOR) Real Madrid - PSG maçı saat kaçta hangi kanalda?

FRANSIZLAR AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR

Parc des Princes'te oynanan ilk maçı PSG, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüne sahip olan Mauricio Pochettino'lu Fransız ekibi, avantajını kullanıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Benzema, Modric, Vinicius'lu Carlo Ancelotti yönetimindeki Real ise çeyrek finalden başka bir şey düşünmüyor.