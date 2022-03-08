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Galatasaray Kadın Futbol Takımından transfer! Spasojevic imzayı attı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Galatasaray Kadın Futbol Takımından transfer! Spasojevic imzayı attı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli futbolcu Dajana Spasojevic'i kadrosuna dahil etti.

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