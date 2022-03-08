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Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. 10 Mart Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem açıklandı.

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