Fatih Terim’den Burak Elmas’a Barcelona maçı yanıtı: Ben hayatım boyunca Galatasaray’a inandım kalbim evlatlarımla olacak

KALBİM EVLATLARIMLA OLACAK

Galatasaray'ın saha sonuçlarından bağımsız olarak kendisi için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Terim, "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. İnanıyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız." görüşlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etmişti.