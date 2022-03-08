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Fatih Terim'den Burak Elmas'a Barcelona maçı yanıtı: Ben hayatım boyunca Galatasaray'a inandım kalbim evlatlarımla olacak

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Fatih Terim’den Burak Elmas’a Barcelona maçı yanıtı: Ben hayatım boyunca Galatasaray’a inandım kalbim evlatlarımla olacak

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçına davet etmesine cevap verdi. Terim, Başkan Elmas'a daveti için teşekkür ederken, mücadeleyi televizyondan izleyeceğini ifade etti. Terim yazdığı mektupta "Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak." dedi.

Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.

BEN HAYATIM BOYUNCA GALATASARAY'A İNANDIM

Terim, Burak Elmas'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım." ifadelerini kullandı.

KALBİM EVLATLARIMLA OLACAK

Galatasaray'ın saha sonuçlarından bağımsız olarak kendisi için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Terim, "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. İnanıyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız." görüşlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etmişti.

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